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В Таиланде скоро можно будет расплачиваться с помощью карт МИР

24 ноября 2021, 19:17
Фото: 1медиаинвест
Российско-таиландская рабочая группа по банковскому и финансовому сотрудничеству обсудила стратегию по организации приема карт российской платежной системы МИР на территории Королевства Таиланд.

Участники заседания определили совместные действия по организации приема карт МИР банковскими учреждениями Таиланда. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение регулятора.

Уточняется, что в ходе заседания рабочей группы были также продуманы пути развития информационного обмена, который бы способствовал росту надежности и устойчивости к кибератакам финансовых структур двух стран.

Напомним, ранее руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил о действиях, предпринимаемых для расширения приема к оплате карт платежной системы МИР в других странах.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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