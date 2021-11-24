В Таиланде скоро можно будет расплачиваться с помощью карт МИР

Участники заседания определили совместные действия по организации приема карт МИР банковскими учреждениями Таиланда. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение регулятора.
Уточняется, что в ходе заседания рабочей группы были также продуманы пути развития информационного обмена, который бы способствовал росту надежности и устойчивости к кибератакам финансовых структур двух стран.
Напомним, ранее руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил о действиях, предпринимаемых для расширения приема к оплате карт платежной системы МИР в других странах.