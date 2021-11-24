Минеева: Необходимо, чтобы торговая отрасль восстановилась как можно быстрее

В своем письме на имя министра финансов РФ Антона Силуанова президент «Опоры России» Александр Калинин просит посодействовать в получении государственной поддержки непродовольственной розницы посредством трансфертов из федеральной казны, сообщает ТАСС. В бизнес-объединении уверены, что в нынешнем году в регионах страны не оказывалась и не оказывается в настоящее время поддержка для перечисленных сфер бизнеса из-за появления выпадающих доходов региональных бюджетов.
По словам столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей, торговые центры являются крупнейшими налогоплательщиками и работодателями — только в одном большом ТЦ работают до 3000 человек, включая ретейл и смежные отрасли. Минеева подчеркнула необходимость того, чтобы отрасль проходила период восстановления как можно скорее.
В прошлом году регионы получили из федерального бюджета трансферты на проведение мероприятий по поддержке бизнеса. Всего на эти цели было выделено свыше 300 млрд рублей. В связи с этим участники объединения «Опора России» отмечают, что неплохо бы мотивировать в регионах непродовольственную розницу и ТЦ, в которых действует режим QR-кодов, налоговыми и иными мерами господдержки.
Напомним, с ноября российские власти ввели две дополнительные меры поддержки бизнеса, включающие в себя единовременные субсидии в размере МРОТ на одного сотрудника и возобновление кредитования пострадавших малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО под 3% годовых (программа ФОТ 3.0).