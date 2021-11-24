Минеева: Необходимо, чтобы торговая отрасль восстановилась как можно быстрее

В прошлом году регионы получили из федерального бюджета трансферты на проведение мероприятий по поддержке бизнеса. Всего на эти цели было выделено свыше 300 млрд рублей. В связи с этим участники объединения «Опора России» отмечают, что неплохо бы мотивировать в регионах непродовольственную розницу и ТЦ, в которых действует режим QR-кодов, налоговыми и иными мерами господдержки.