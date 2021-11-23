Минфин России: «РОСНАНО» активно работает с портфелем проектов

Как Силуанов пояснил в разговоре с tass.ru, в руководстве «Роснано» сейчас находятся новые сотрудники, которые имеют другой взгляд на управлением активами. Как отметил министр финансов, суть работы «Роснано» заключается во вложениях в определенные активы и производства и выходе из них. Что и происходит в настоящее время.
В Минфине ранее отметили, что правительство работает над созданием инструментов повышения эффективности «Роснано». Работа в том числе включает в себя механизм выхода из «исторического кредитного портфеля». Отмечается, что при любом сценарии повышения эффективности организация выполнит долговые обязательства, обеспеченные госгарантиями. Также в ведомстве сообщили о том, что «Роснано» продолжает выполнять обязательства по кредитам.
Собственником организации является государство. Группа «Роснано» состоит из акционерного общества «Роснано», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Инвестиции группы обеспечивают работу 138 предприятий и R& D-центров в 37 регионах России.
Вечером 19 ноября, после приостановления торгов, «Роснано» заявило о проведенной встрече, в которой участвовали кредиторы и крупные владельцы облигаций. Темой встречи стало обсуждение финансовых результатов деятельности компании, а также потенциальных вариантов реструктуризации в интересах кредиторов. Как пояснили в «Роснано», накопленный долг и существующая финансовая модель компании нуждаются в корректировках. При этом в компании видят возможность развития ситуации таким образом, чтобы уйти от негативный сценариев. В «Роснано» намерены продолжать открытый диалог с кредиторами и другими заинтересованными участниками.
В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.