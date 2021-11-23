Минфин России: «РОСНАНО» активно работает с портфелем проектов

Как Силуанов пояснил в разговоре с tass.ru, в руководстве «Роснано» сейчас находятся новые сотрудники, которые имеют другой взгляд на управлением активами. Как отметил министр финансов, суть работы «Роснано» заключается во вложениях в определенные активы и производства и выходе из них. Что и происходит в настоящее время.