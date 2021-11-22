Банк «Открытие» завоевал премию «Investment Leaders Award 2021» в трех номинациях

Самой удачной ESG-инвестицией по итогам 2021 года эксперты посчитали проект финансирования КПО «Восток» — это наиболее масштабный в Европе комплекс предприятий по обезвреживанию, переработке и размещению мусора, рассчитанный на 1,2 миллиона тонн. Объект был запущен в эксплуатацию в Московской области в начале текущего года, предполагаемый срок его службы — от 25 лет и более. Работа данного объекта помогает не только уменьшить площади мусорных полигонов, но и нейтрализовать опасные органические отходы. Банк «Открытие» участвовал в финансировании данного проекта на правах партнера, сотрудничая с ГК «ЭкоЛайн», которая отвечала за реализацию КПО «Восток». Как сообщает newsnn.ru, банк направил на проектное финансирование объекта 7 миллиардов рублей.