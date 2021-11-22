Банк «Открытие» завоевал премию «Investment Leaders Award 2021» в трех номинациях

Самой удачной ESG-инвестицией по итогам 2021 года эксперты посчитали проект финансирования КПО «Восток» — это наиболее масштабный в Европе комплекс предприятий по обезвреживанию, переработке и размещению мусора, рассчитанный на 1,2 миллиона тонн. Объект был запущен в эксплуатацию в Московской области в начале текущего года, предполагаемый срок его службы — от 25 лет и более. Работа данного объекта помогает не только уменьшить площади мусорных полигонов, но и нейтрализовать опасные органические отходы. Банк «Открытие» участвовал в финансировании данного проекта на правах партнера, сотрудничая с ГК «ЭкоЛайн», которая отвечала за реализацию КПО «Восток». Как сообщает newsnn.ru, банк направил на проектное финансирование объекта 7 миллиардов рублей.
«Открытие Private Banking» — подразделение банка «Открытие», которое специализируется на сотрудничестве с премиум-клиентами, — было отмечено наградой в категории «Лучший прайвет-банк года». На данный момент клиентами «Открытие Private Banking» стали больше 5,5 тысячи человек, размер средств под управлением достиг 0,5 триллиона рублей.
Среди всех представленных программ инвестиционного кредитования эксперты выделили кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», который стал доступен для россиян, обратившихся в банк «Открытие» в течение последнего года. Этот продукт представляет собой унифицированное предложение для застройщиков жилья. Банк «Открытие» сейчас находится на 4-м месте по объемам кредитования застройщиков в стране, его доля на рынке финансирования жилищного строительства превысила порог в 5%. В 38 российских субъектах благодаря поддержке банка было запущено строительство 369 жилых домов суммарной площадью свыше 3,5 миллиона квадратных метров.
Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев подчеркнул, что лидерство в трех категориях премии Investment Leaders Award 2021 указывает на то, что за последние 3 года в компании был с нуля создан серьезный корпоративный и инвестиционный бизнес. Банк решил сосредоточиться именно на комплексном взаимодействии с партнерами-застройщиками, ESG-инвестировании и разработке сервиса для премиум-клиентов, и на данный момент результаты проделанной работы уже смогли оценить не только клиенты и партнеры, но и представители профессиональной среды. Николаев отметил, что полученные награды будут мотивировать банк и далее развиваться в основных направлениях бизнеса, разрабатывая для клиентов новые продукты и решения.