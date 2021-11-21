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Не выходи из дома: в Башкирии ожидается метель, мокрый снег и гололед

21 ноября 2021, 00:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
По прогнозам подобная погода продлится еще несколько дней, после чего наступит похолодание.

По прогнозам синоптиков, конец недели в Башкирии ожидается снежным и ветренным. В частности, сегодня, 21 ноября, по региону прогнозируется снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах до сильного. Также местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1…-6°, днем +2…-3°.

Ожидается, что такая погода в республике продлится примерно до вторника, 23 ноября. После в регион придет похолодание, осадков станет значительно меньше.

#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
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