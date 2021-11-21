Не выходи из дома: в Башкирии ожидается метель, мокрый снег и гололед

По прогнозам синоптиков, конец недели в Башкирии ожидается снежным и ветренным. В частности, сегодня, 21 ноября, по региону прогнозируется снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах до сильного. Также местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица.