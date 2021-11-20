В Башкирии пять районов полностью вакцинировались от коронавируса

Несколько районов Башкирии на 100% выполнили план по вакцинации населения от коронавируса. Ранее в число таких районов вошли Буздякский, Альшеевский, Чишминский и Уфимский районы республики, на минувшей неделе к ним присоединился Чекмагушевский район, также в Кушнаренковском районе привито 99,56% взрослых жителей.