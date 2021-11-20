В Башкирии пять районов полностью вакцинировались от коронавируса

Несколько районов Башкирии на 100% выполнили план по вакцинации населения от коронавируса. Ранее в число таких районов вошли Буздякский, Альшеевский, Чишминский и Уфимский районы республики, на минувшей неделе к ним присоединился Чекмагушевский район, также в Кушнаренковском районе привито 99,56% взрослых жителей.
На данный момент в Башкирии привито 60,1% от общего количества взрослых (план требует привить 80% для достижения так называемого коллективного иммунитета).
Худшие показатели в рейтинге остаются города Октябрьский, Сибай, Межгорье, а также Бирский, Белорецкий и Бурзянский районы. В Минздраве РБ подчеркивают, что уровень заболеваемости в этих городах и районах остается высоким.
Напомним, ранее было подписано постановление об обязательной вакцинации работников промышленности, строительства и сельского хозяйства. До 30 декабря этого года прививку должны сделать не менее 80% сотрудников организаций, работающих в этих сферах.