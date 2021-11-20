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Пьяный житель Башкирии на «Приоре» врезался в грузовик: пострадало двое человек

20 ноября 2021, 12:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Нетрезвый водитель легкового автомобиля столкнулся с попутным грузовиком, в результате две его пассажирки были госпитализированы.

ДТП произошло 19 ноября в шестом часу вечера в Иглинском районе на 1532 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, столкнулись «Лада Приора» под управлением 54-летнего местного жителя и попутный грузовик «Scania», за рулем которого находился 34-летний житель Чувашии.

В результате аварии две пассажирки «Лады» 37 и 39 лет были госпитализированы. Как показало освидетельствование, водитель легкового автомобиля был за рулем в состоянии в алкогольного опьянения, тест показал 0,590 мг/л. Начато разбирательство.

Отметим, что в республике за минувшие сутки состоялись профилактические рейды, в ходе которых было составлено 2600 административных материалов. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 46 человек.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7 ДТП, в которых 10 человек получили различные травмы.

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