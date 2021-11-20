Пьяный житель Башкирии на «Приоре» врезался в грузовик: пострадало двое человек

В результате аварии две пассажирки «Лады» 37 и 39 лет были госпитализированы. Как показало освидетельствование, водитель легкового автомобиля был за рулем в состоянии в алкогольного опьянения, тест показал 0,590 мг/л. Начато разбирательство.