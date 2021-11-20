МЧС Башкирии предупреждает: метель с мокрым снегом и гололед продлятся все выходные

По данным МЧС Башкирии, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, сильный ветер до 20 м/с, а также гололед и видимость до 500 метров сохранятся в отдельных районах республики оба выходных дня.
Изменение погодных условий прогнозируют не раньше вторника, 23 ноября. Предполагается, что в этот день в регионе начнется похолодание, объем осадков и скорость ветра снизятся.
Главное управление МЧС России по РБ рекомендует при сильном ветре избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Водителям следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию между автомобилями, скоростной режим, не забывать про ремни безопасности и правила безопасного обгона.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно немедленно сообщить о них по телефонам 101 или 112.