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МЧС Башкирии предупреждает: метель с мокрым снегом и гололед продлятся все выходные

20 ноября 2021, 11:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Со смещением активного циклона на территорию республики ожидается ухудшение погодных условий примерно до 23 ноября.

По данным МЧС Башкирии, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель, сильный ветер до 20 м/с, а также гололед и видимость до 500 метров сохранятся в отдельных районах республики оба выходных дня.

Изменение погодных условий прогнозируют не раньше вторника, 23 ноября. Предполагается, что в этот день в регионе начнется похолодание, объем осадков и скорость ветра снизятся.

Главное управление МЧС России по РБ рекомендует при сильном ветре избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Водителям следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию между автомобилями, скоростной режим, не забывать про ремни безопасности и правила безопасного обгона.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций нужно немедленно сообщить о них по телефонам 101 или 112.

#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
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