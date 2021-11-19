Юрист заявила о планах открыть сбор на экспертизу заполонивших Уфу «говнопамятников»

Юрист из Уфы Зухра Файзуллина далеко не в восторге от тех памятников которыми в последнее время «украшают» столицу республики. Последней каплей, которая и переполнила чашу терпения женщины стал эскиз памятника первому учителю Халита Галиуллина, который 17 ноября был признан лучшим, а значит в скором времени и он появится в сквере «Первому учителю» по улице Зорге. Его автор известен всем уфимцам, да и гостям столицы, точнее его работы, которые, повсеместно размещены на улицах Уфы.
Я готова открыть сбор и организовать художественную экспертизу всем какашкам - памятникам Уфы. Если экспертиза признает отсутствие художественной ценности данных произведений, то прокуратура признает расход денег на них нецелесообразным, тех кто принял эти работы, накажут, а скульптора заставят вернуть деньги через суд (если не прошло 3 года).Зухра Файзуллина
В разговоре с корреспондентом Mkset Зухра Файзуллина сказала, что большие сомнения вызывает то, настолько качественно скульптором было выполнено техническое задание. Интересны женщине и другие документы. Для того, чтобы начать через суд решать вопрос с уместностью памятников необходима художественная экспертиза этих объектов. Стоимость экспертизы одного – 50000 рублей. На оплату экспертиз и запланировано открыть сбор.
Эти «говнопамятники» ведь не просто странно выглядят, они формируют эстетическое восприятие у подрастающего поколения. Насколько они уместны на наших улицах – большой вопрос.Зухра Файзуллина