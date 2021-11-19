Юрист заявила о планах открыть сбор на экспертизу заполонивших Уфу «говнопамятников»

Юрист из Уфы Зухра Файзуллина далеко не в восторге от тех памятников которыми в последнее время «украшают» столицу республики. Последней каплей, которая и переполнила чашу терпения женщины стал эскиз памятника первому учителю Халита Галиуллина, который 17 ноября был признан лучшим, а значит в скором времени и он появится в сквере «Первому учителю» по улице Зорге. Его автор известен всем уфимцам, да и гостям столицы, точнее его работы, которые, повсеместно размещены на улицах Уфы.