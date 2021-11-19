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Юрист заявила о планах открыть сбор на экспертизу заполонивших Уфу «говнопамятников»

19 ноября 2021, 12:38
Фото: 2gis.ru
18 ноября юрист из Уфы Зухра Файзуллина заявила, что готова открыть сбор на художественную экспертизу памятников Халита Галиуллина, ценность которых ставит под сомнение, ее цель признать расход средств нецелевым, о своих планах она рассказала Mkset.

Юрист из Уфы Зухра Файзуллина далеко не в восторге от тех памятников которыми в последнее время «украшают» столицу республики. Последней каплей, которая и переполнила чашу терпения женщины стал эскиз памятника первому учителю Халита Галиуллина, который 17 ноября был признан лучшим, а значит в скором времени и он появится в сквере «Первому учителю» по улице Зорге. Его автор известен всем уфимцам, да и гостям столицы, точнее его работы, которые, повсеместно размещены на улицах Уфы.

Я готова открыть сбор и организовать художественную экспертизу всем какашкам - памятникам Уфы. Если экспертиза признает отсутствие художественной ценности данных произведений, то прокуратура признает расход денег на них нецелесообразным, тех кто принял эти работы, накажут, а скульптора заставят вернуть деньги через суд (если не прошло 3 года).Зухра Файзуллина

В разговоре с корреспондентом Mkset Зухра Файзуллина сказала, что большие сомнения вызывает то, настолько качественно скульптором было выполнено техническое задание. Интересны женщине и другие документы. Для того, чтобы начать через суд решать вопрос с уместностью памятников необходима художественная экспертиза этих объектов. Стоимость экспертизы одного – 50000 рублей. На оплату экспертиз и запланировано открыть сбор.

Эти «говнопамятники» ведь не просто странно выглядят, они формируют эстетическое восприятие у подрастающего поколения. Насколько они уместны на наших улицах – большой вопрос.Зухра Файзуллина

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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