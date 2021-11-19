Сбер единственный в России вошел в топ работодателей мирового рейтинга

Руководители Сбера официально объявили недавно о том, что зарплаты сотрудников вырастут в наступающем году в среднем на семь процентов. По случаю 180-летнего юбилея компании для каждого работника предусмотрели подарок в виде 30 тысяч бонусов "СберСпасибо". Кроме того, им была бесплатно предоставлена подписка СберПрайм+, ставшая с 2021 года неотъемлемой частью социального пакета на весь период трудовой деятельности в банке.