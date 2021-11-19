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Сбер единственный в России вошел в топ работодателей мирового рейтинга

19 ноября 2021, 16:45
Фото: press.sber.ru
Авторитетный американский журнал Forbes совместно с исследователями Statista подготовили рейтинг, в который вошли 750 лучших в мире работодателей.

Как сообщает rg.ru, иностранные эксперты сформировали рейтинг по результатам соцопроса, проведенного в 58 странах мира. В масштабном исследовании участвовали 150 тысяч сотрудников многонациональных учреждений и компаний.

Участники анкетирования оценивали свою готовность рекомендовать того или иного работодателя друзьям или членам семьи. При этом они озвучили и свои мнения о других работодателях в собственных отраслях.

Во главе списка оказалась Samsung Group из Южной Кореи. В первую десятку попали такие крупные технологические гиганты, как IBM, Apple, Microsoft и Dell Technologies.

Единственный российский работодатель, включенный в престижный мировой рейтинг, – это Сбер. Крупнейшему банку нашей страны удалось обойти Goldman Sachs, Mazda Motor, Nissan Motor, Subaru, Metro Group и Mango.

Штат Сбера насчитывает сегодня 281,7 тысячи человек. Об этом свидетельствует отчетность банковской организации за третий квартал уходящего года. Общая численность сотрудников группы, в которую входят Сбербанк и его «дочки», выросла за этот период на два процента, или на 5,6 тысячи человек.

Руководители Сбера официально объявили недавно о том, что зарплаты сотрудников вырастут в наступающем году в среднем на семь процентов. По случаю 180-летнего юбилея компании для каждого работника предусмотрели подарок в виде 30 тысяч бонусов "СберСпасибо". Кроме того, им была бесплатно предоставлена подписка СберПрайм+, ставшая с 2021 года неотъемлемой частью социального пакета на весь период трудовой деятельности в банке.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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