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На улицах Уфы движение существенно затруднено семибалльными пробками

18 ноября 2021, 03:27
Фото: 1mediainvest
18 ноября не все уфимцы успеют на работу вовремя, такой вывод можно сделать глядя на данные сервиса Яндекс.Пробки.

Сегодня 18 ноября с 8 часов утра на дорогах наблюдается существенное затруднение автомобильного движения. Не улучшилась ситуация и в 8:25. Оренбургский тракт основательно стоит с Кооперативной поляны, выезд с Демской трассы также традиционно затруднен (есть затруднения и в районе моста через реку Дема), пробка продолжается и на мосту через Белую, заканчивается она сразу после моста. Стоит и улица Сочинская, плавно переходя в пробку по улице Софьи Перовской.

Улица Перспективная окрашена в темно-красный цвет и в ближайшей перспективе движение по ней вряд ли станет легким, собственно как и на улице Сельской-Богородской. Уфимское шоссе тоже стоит, но пробка на нем небольная.

Сипайлово стоит от рынка Корсо до улицы Жукова. Улица имени города Галле и 50 лет СССР также скованы пробками.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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