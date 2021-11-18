На улицах Уфы движение существенно затруднено семибалльными пробками

Сегодня 18 ноября с 8 часов утра на дорогах наблюдается существенное затруднение автомобильного движения. Не улучшилась ситуация и в 8:25. Оренбургский тракт основательно стоит с Кооперативной поляны, выезд с Демской трассы также традиционно затруднен (есть затруднения и в районе моста через реку Дема), пробка продолжается и на мосту через Белую, заканчивается она сразу после моста. Стоит и улица Сочинская, плавно переходя в пробку по улице Софьи Перовской.