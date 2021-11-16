ОНК Башкирии проверила условия содержания сторонницы Навального Чанышевой в СИЗО Уфы

После ареста экс-координатор штаба Навального в Уфе («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) содержится одна в трехместной камере, говорится в сообщении ОНК. По данным Дреминой, условия содержания в СИЗО соответствуют нормам. Чанышева сообщила комиссии, что у ее супруга в передаче не приняли витамины. Кроме того, Чанышева пожаловалась на некачественное питание в СИЗО.
- Комиссией разъяснено, что любые лекарственные препараты, в том числе и витамины, допускаются только по назначению врача, даже если это назначение будет оформлено в вольной больнице, - говорится в тексте сообщения ОНК.
По данным ОНК Башкирии, пища для арестантов готовится в городском кафе по договору аутсорсинга. На обед подавалась суп-лапша с куриной рубленой мякотью, каша гречневая с куриной котлетой в панировке, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб белый, на выбор компот и черный чай. На ужин приготовлены тефтели рыбные филейные, картофельное пюре на молоке и сливочном масле, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб белый, на выбор компот и черный чай. Замечаний комиссия не обнаружила.
По данным ОНК, в уфимском СИЗО размещение граждан в камерах производится "с учетом личности и психологической совместимости". В тексте сообщения говорится, что подозреваемые и обвиняемые обеспечены спальным местом, постельным бельем и столовой посудой на время приема пищи.
- Матрацы, подушки, постельное белье в удовлетворительном состоянии по шкале уд. неуд. Гражданам выданы теплые одеяла по сезону. Температурный режим в камерах соответствует норме, - говорится в сообщении ОНК.
Арестантам, со слов представителя ОНК Башкирии, также выдаются кипяченая вода, мыло стиральный порошок, туалетная бумага, настольные игры (шашки, шахматы, домино), художественная литература, предметы для уборки камеры. По требованию выдается кипяток для заваривания чая.
По данным ОНК Башкирии, в камерах в СИЗО Уфы оборудованы "столом, санитарным узлом, краном с водопроводной водой, вешалкой для верхней одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бачком для питьевой воды, радиодинамиком, урной для мусора". Арестантам дается право принять душ не реже одного раза в неделю и не менее 15 минут. Для написания предложений, заявлений и жалоб им выдается канцелярия. Норма санитарной площади в камере в размере четырех квадратных метров на одного человека соблюдена.
Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Отметим, что о возбуждении дела стало известно 9 ноября, когда в Уфе проходили массовые обыски у экс-активистов уфимского Штаба Навального (признан в России экстремистской организацией). Уже 10 ноября Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для Лилии Чанышевой в виде заключения под стражу до 9 января. Сообщалось, что в ближайшее время женщину должны этапировать в московское СИЗО № 6. 15 ноября стало известно, что адвокаты Воронин и Макаренко подали на апелляцию на ее арест, сообщил в соцсетях сам Владимир Воронин.
Ранее журналист Mkset поговорил с бывшей сиделицей СИЗО-1 в Уфе и с матерью находящейся под следствием девушки и узнал, как живут и выживают арестантки из Башкирии в следственных изоляторах.