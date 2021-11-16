ОНК Башкирии проверила условия содержания сторонницы Навального Чанышевой в СИЗО Уфы

Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Отметим, что о возбуждении дела стало известно 9 ноября, когда в Уфе проходили массовые обыски у экс-активистов уфимского Штаба Навального (признан в России экстремистской организацией). Уже 10 ноября Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для Лилии Чанышевой в виде заключения под стражу до 9 января. Сообщалось, что в ближайшее время женщину должны этапировать в московское СИЗО № 6. 15 ноября стало известно, что адвокаты Воронин и Макаренко подали на апелляцию на ее арест, сообщил в соцсетях сам Владимир Воронин.