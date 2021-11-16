На благоустройство площади перед аэропортом Уфы выделили 47 миллионов рублей

Будущему подрядчику предстоит спроектировать и установить навесы для машин на парковке, понадобятся и навесы для пассажиров, томящихся в ожидании транспорта. Подрядчику предстоит также предусмотреть монтаж конструкций, которые не требуют выноса инженерных коммуникаций. Изготовление и доставка вазонов для контейнерного озеленения, скамеек различной конфигурации и урн и их установка также станут обязанностью подрядчика. Все это должно соответствовать имеющемуся у заказчика дизайн-проекту.