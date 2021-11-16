На благоустройство площади перед аэропортом Уфы выделили 47 миллионов рублей

Размещенный сегодня, 16 ноября, на сайте госзакупок был размещен тендер по поиску подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории привокзальной площади АО «Международный аэропорт «Уфа», да еще и с размещением объектов благоустройства, устройство навесов для автотранспорта на парковке А3.
Будущему подрядчику предстоит спроектировать и установить навесы для машин на парковке, понадобятся и навесы для пассажиров, томящихся в ожидании транспорта. Подрядчику предстоит также предусмотреть монтаж конструкций, которые не требуют выноса инженерных коммуникаций. Изготовление и доставка вазонов для контейнерного озеленения, скамеек различной конфигурации и урн и их установка также станут обязанностью подрядчика. Все это должно соответствовать имеющемуся у заказчика дизайн-проекту.
Начальная, она же максимальная цена контракта составляет почти 47 миллионов рублей, а именно 46 931 231,80 рублей. Итоги аукциона запланировано определить 2 декабря 2021 года.
Аукцион не для всех, подать заявку могут лишь только субъекты малого и среднего предпринимательства. Предпочтение будет отдано опытным исполнителям, однако роль при определении подрядчика сыграет и предложенная стоимость услуг.
Сегодня, 16 ноября на сайте госзакупок разместили и аукцион на модернизацию систем видеонаблюдения в аэропорту, стоимостью 3 413 333 рубля.