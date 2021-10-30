Для детей-«бабочек» и детей-«рыбок» со всей Башкирии открыли «окно в науку»

В мае 2021 года организован обучающий семинар-практикум для башкирских стоматологов. Кариес у детей-бабочек появляется так же часто, как и у других детей, но вот лечить их может не каждый стоматолог. Из-за очень ранимых слизистых оболочек, от стоматолога требуется владение специальными техниками и методами обезболивания. Теперь у детей с буллезным эпидермолизом есть своя опорная стоматология – ДСП №7 Уфы, где им могут оказать квалифицированную стоматологическую помощь.