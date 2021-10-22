ВЭБ.РФ: Новые проекты развития направлены на улучшение качества жизни

Кроме этого, при поддержке ВЭБа осуществляются работы по реконструкции трамвайной сети в Таганроге — первые новые трамваи уже находятся на линии. В результате обновления тут планируют сменить весь трамвайный парк и проложить бесшумные рельсы. Для ВЭБа представляет важность, чтобы за каждым из проектов стояли качественные перемены в жизни граждан, причем на всех стадиях реализации. Эффекты от реализации проектов считают, используя индекс качества жизни в городах.