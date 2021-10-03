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Врач из Уфы спасла жизнь полуторагодовалой девочке в самолете Анталья — Москва

3 октября 2021, 13:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Она дважды реанимировала ребенка, благодаря чему ее удалось спасти.

2 октября на регулярном рейсе Анталья — Москва случилась чрезвычайная ситуация, о ней рассказал в соцсетях вице-спикер Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров.

По его словам, примерно через два часа после вылета на борту возникла чрезвычайная ситуация: у маленькой девочки (1,8 года) случился приступ, она потеряла сознание, произошло западание языка, остановилось дыхание и сердце, начались судороги, девочка стала синеть. Бортпроводники обратились к пассажирам в поисках врача — к счастью, в их числе была заведующая филиалом уфимской стоматологической поликлиники Гузелия Валеева, выпускница БГМУ. Она провела непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот, это позволило вернуть девочку к жизни. Вскоре приступ повторился, но Гузелия повторно реанимировала ребенка.

Самолет вынужденно сел в аэропорту Ростова. Девочку доставили на реанимобиле в одну из местных городских больниц. Девочка вне опасности — благодаря своевременной помощи.

#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Происшествия
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