«Ростелеком» представил в Уфе цифровые решения для умных дорог

В демозоне эксперты компании продемонстрировали новейшую разработку — смарт-опору, а также системы весогабаритного контроля и интеллектуального управления дорожным движением.
На форуме умная опора была представлена в комплектации для пешеходных переходов. В такой модификации столб помимо энергосберегающего уличного освещения выполняет функции светофора, точки видеонаблюдения, системы оповещения, зарядной станции для мобильных устройств, электромобилей и самокатов.
Смарт-опоры в зависимости от назначения могут оборудованы разными системами. Для использования в жилых микрорайонах, парках и общественных пространствах их можно оснастить устройствами мобильной связи, камерами наблюдения, точкой доступа Wi-Fi, кнопкой связи с экстренными службами. Модульная структура конструкций позволяет менять их функциональное назначение с минимальными затратами. Благодаря лаконичному дизайну они органично вписываются в городскую среду.
Сервисы умной опоры помогают обеспечивать безопасность людей на пешеходных переходах. Встроенная в столб камера с функцией видеоаналитики распознает человека у края проезжей части. Одновременно табло светофора загорается зеленым светом для пешехода и красным — для транспорта. Дополнительная лампа подсвечивает переход и делает человека более заметным для автомобилистов.
Для интеллектуального регулирования транспортного потока на оживленных городских магистралях «Ростелеком» предложил использовать автоматизированную систему управления дорожным движением. На интерактивном стенде провайдера можно было увидеть, как сервис анализирует параметры автомобильного трафика и в зависимости от нагрузки переключает сигналы светофоров.
Система весогабаритного контроля поможет защитить полотно региональных дорог от разрушения при движении большегрузного транспорта. Комплекс при помощи лазерных сенсоров и индуктивных датчиков в автоматическом режиме измеряет вес и габариты большегрузов и передает данные в региональную дорожную службу и Госавтоинспекцию.
Данила Чурмеев, руководитель проектов департамента прикладных проектов макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:
«Все решения, представленные „Ростелекомом“ на форуме, легко интегрируются с различными системами. Муниципалитеты в короткие сроки и с наименьшими затратами могут внедрять интеллектуальные решения для транспортной сети и развивать проекты „Умный город“ и „Безопасный регион“».
Мансаф Низакаев, руководитель ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан»:
«Высокотехнологичные решения — системы фото- и видеофиксации, комплексы весогабаритного контроля — помогают обеспечивать безопасность на дорогах и сохранять автомагистрали. На очереди — крупный цифровой проект по созданию интеллектуальной транспортной сети в Уфе. Решение позволит вести круглосуточный мониторинг автомобильного трафика и оптимизировать движение в столице республики».
ПАО «Ростелеком» участвует в цифровизации транспортной отрасли Республики Башкортостан с 2019 года. По заказу «Транспортной дирекции Республики Башкортостан» компания организовала систему фотовидеофиксации и занимается установкой пунктов весогабаритного контроля.