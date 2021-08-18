«Ростелеком» начал новый этап развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкирии

Мы рады поделиться с Башкортостаном нашими опытом и компетенциями в создании и развитии системы фотовидеофиксации на дорогах. Наша компания занимается такими проектами более чем в 50 регионах страны. Новый этап развития цифровой системы в республике предусматривает установку 500 комплексов — это крупнейший контракт, заключенный “Ростелекомом” в текущем году. Важно подчеркнуть, что сразу же после установки комплексы фотовидеофиксации начинают оказывать положительное влияние на ситуацию на дорогах — уменьшается количество превышений скоростного режима, опасных обгонов, водители корректнее ведут себя на пешеходных переходах. Все это приводит к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и помогает сохранять здоровье и жизнь людей, отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.