«Ростелеком» начал новый этап развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкирии

До конца года компания установит 500 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения на автотрассах региона. Большая часть из них будет подключена в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Кумертау и Нефтекамске, свыше 100 заработает на муниципальных магистралях.
Комплексы фотовидеофиксации предоставляются заказчику на правах аренды. До конца 2026 года «Ростелеком» будет обеспечивать сервисное обслуживание системы, затем передаст ее в ведение республики.
Мы рады поделиться с Башкортостаном нашими опытом и компетенциями в создании и развитии системы фотовидеофиксации на дорогах. Наша компания занимается такими проектами более чем в 50 регионах страны. Новый этап развития цифровой системы в республике предусматривает установку 500 комплексов — это крупнейший контракт, заключенный “Ростелекомом” в текущем году. Важно подчеркнуть, что сразу же после установки комплексы фотовидеофиксации начинают оказывать положительное влияние на ситуацию на дорогах — уменьшается количество превышений скоростного режима, опасных обгонов, водители корректнее ведут себя на пешеходных переходах. Все это приводит к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и помогает сохранять здоровье и жизнь людей, отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.
Комплексы фотовидеофиксации будут установлены на дорогах с интенсивным движением и участках повышенной аварийности. Большая часть (310 комплексов) предназначена для отслеживания скоростного режима, 170 — для контроля ситуации на пешеходных переходах, 18 — для фиксации нарушений на регулируемых перекрестках и два комплекса — для проверки соблюдения правил остановки и стоянки.
Камеры способны фиксировать несколько нарушений одновременно: превышение скорости, езду по обочине или выделенной для общественного транспорта полосе, выезд на трамвайные пути, пересечение стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение правил проезда пешеходного перехода. Устройства работают круглосуточно при любой погоде, автоматически отслеживая нарушителей даже в условиях недостаточной видимости.
Информация с комплексов будет передаваться в центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан. Сотрудники региональной госавтоинспекции смогут в режиме реального времени отслеживать обстановку на трассах, вести поиск автомобилей, которые числятся в угоне.
Снижение аварийности на магистралях — одно из приоритетных направлений деятельности регионального правительства. Сейчас ситуацию на дорогах помогают контролировать 1 015 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, из них 946 стационарных, 63 передвижных и шесть мобильных. Благодаря измерительным приборам повышается бдительность водителей и аварий становится меньше. С августа прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий в местах установки камер снизилось на 4,1%, а число раненых сократилось на 6%, подчеркнул руководитель ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» Мансаф Низакаев.
Проект в сфере безопасности дорожного движения, реализуемый компанией «Ростелеком» в Республике Башкортостан, — крупнейший в России. За предыдущие два года компания установила 621 комплекс фотовидеофиксации в 62 муниципалитетах региона.