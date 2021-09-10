«Ростелеком»: В Башкирии создается первый «Цифровой оптово-распределительный центр»

Соглашение подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков, председатель организационного комитета конкурса «Ежегодная общественная премия „Регионы — устойчивое развитие“» Анна Беличенко и генеральный директор компании «Строй-Инвест» Александр Харитонов.
Стороны будут совместно работать над созданием комплексного цифрового сервиса для оптимизации формирования и логистики товарных потоков в сельскохозяйственном комплексе субъекта Российской Федерации. Функционал сервисной платформы «Цифровой оптово-распределительный центр» (ОРЦ) вместе с проектами создания цифровой инфраструктуры на селе помогут оцифровать все процессы производства, хранения, распределения и поставки конечному потребителю продукции АПК. Также будет создана единая унифицированная система управления цифровым ОРЦ с эксклюзивным функционалом для всех участников: регионального сельхозпроизводителя, органов госуправления, институтов развития, конечного потребителя.
В результате состоится цифровизация не отдельных локальных технологических процессов, а появится комплексный инновационный продукт, увязывающий агротехнические, производственные, логистические, управленческие, финансовые процессы движения сельхозпродукции от производителя к потребителю. Это позволит оптимизировать инвестиционные и операционные затраты, в том числе с использованием финансовой и нефинансовой поддержки предпринимателей негосударственными и государственными институтами развития, экспертными организациями.
Цифровизация агропромышленного комплекса — одно из приоритетных направлений деятельности «Ростелекома». Мы считаем, что именно АПК имеет еще не в полной мере реализованный потенциал развития благодаря внедрению цифровых сервисов и решений. Для нашей компании проект создания цифрового оптово-распределительного центра — это возможность развить и укрепить новые компетенции в качестве отраслевого интегратора, продемонстрировать регуляторам и предприятиям АПК, что «Ростелеком» готов стать надежным и продвинутым цифровым партнером отрасли, подчеркнул старший вице-президент по работе с корпоративным и государственными сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
«Реализация проекта „Цифровой ОРЦ“ осуществляется для цифровизации реального сектора экономики и создания действенных механизмов поддержки российских сельхозпроизводителей в субъектах РФ. Именно благодаря комплексности, открытости и функционалу создаваемой платформы, большому опыту и компетенциям участников соглашения станет возможна реализация стратегических федеральных и региональных программ поддержки агропромышленного комплекса нашей страны. Благодарим участников соглашения и руководство Республики Башкортостан за готовность к сотрудничеству и совместному развитию полезных отраслевых сервисов и продуктов в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметила председатель оргкомитета конкурса «Регионы — устойчивое развитие» Анна Беличенко.
«В Чишминском районе Республики Башкортостан наша компания с партнерами реализует крупный инвестиционный проект — Агропарк „Центр Агротехнологий“. Это многопрофильный агрологистический комплекс, позволяющий отечественным сельхозпроизводителям напрямую поставлять продукцию потребителям, обеспечивать ее качественное хранение, переработку и реализацию по рыночным ценам. На площади более 62 га будут размещены высокотехнологичные торгово-складские модули с регулируемым температурным режимом для хранения, первичной обработки и оптовой торговли овощами и фруктами.
Резиденты и посетители агропарка получат комплекс дополнительных сервисных услуг: фитосанитарный и ветеринарный контроль, разгрузку и погрузку товаров, банковское и страховое обслуживание, медицинские, рекламные, юридические и информационные услуги, услуги общественного питания, аренду офисных помещений и другие. Общая коммерческая площадь строящихся объектов составит более 30 000 квадратных метров. Ожидаемый товарооборот — более 300 000 тонн в год.
Реализация проекта позволит создать до 150 новых рабочих мест. Совместно с уже реализуемым проектом „Строительство овощехранилища с логистическим перерабатывающим центром“ ОРЦ сможет единовременно хранить более 32 000 тонн свежей сельскохозяйственной продукции уже через два года, с возможностью увеличения объемов хранения до 100 000 тонн в течение пяти лет. Масштаб проекта и большое количество участников выявили острую необходимость в цифровизации и оптимизации операционной деятельности. Мы благодарны „Ростелекому“ и оргкомитету конкурса „Регионы — устойчивое развитие“ за инициацию проекта „Цифровой ОРЦ“, выбор нашей компании и Республики Башкортостан в качестве пилотной площадки для его реализации, а также С. Ф. Лисовского, президента Национальной ассоциации оптово-распределительных центров, за отраслевую и экспертную поддержку», — сказал генеральный директор компании «Строй-Инвест» Александр Харитонов.