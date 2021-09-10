«Ростелеком»: В Башкирии создается первый «Цифровой оптово-распределительный центр»

Реализация проекта позволит создать до 150 новых рабочих мест. Совместно с уже реализуемым проектом „Строительство овощехранилища с логистическим перерабатывающим центром“ ОРЦ сможет единовременно хранить более 32 000 тонн свежей сельскохозяйственной продукции уже через два года, с возможностью увеличения объемов хранения до 100 000 тонн в течение пяти лет. Масштаб проекта и большое количество участников выявили острую необходимость в цифровизации и оптимизации операционной деятельности. Мы благодарны „Ростелекому“ и оргкомитету конкурса „Регионы — устойчивое развитие“ за инициацию проекта „Цифровой ОРЦ“, выбор нашей компании и Республики Башкортостан в качестве пилотной площадки для его реализации, а также С. Ф. Лисовского, президента Национальной ассоциации оптово-распределительных центров, за отраслевую и экспертную поддержку», — сказал генеральный директор компании «Строй-Инвест» Александр Харитонов.