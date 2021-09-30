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Как в Башкирии отпразднуют 225-летие с момента основания алкогольного производства

30 сентября 2021, 11:19
Фото: bashspirt.ru
Осталось совсем немного времени до нашего главного события трех лет — 22 октября запускаем завод «БашБиоСпирт». Пресс-служба «Башспирта» поделилась деталями церемонии торжественного открытия.

Как следует из исторических документов, 225 лет назад дворянин Сергей Левашов открыл первую в Стерлитамаке винокурню и дал старт алкогольному производству в Башкирии. В его честь «Башспирт» разработали эксклюзивный напиток в ограниченной серии — всего 1000 бутылок. Каждая бутылка будет иметь свой номер.

В пространстве внутреннего двора нового завода развернется настоящее подворье 18-го века, там будут ярмарочные лотки с разнообразными угощениями, чеканные производства, русские народные и башкирские промыслы, аутентичная башкирская юрта и, конечно, актеры в костюмах тех времен.

Фото: bashspirt.ru

Одним из персонажей этого действа станет сам Левашов, который будет окунать бутылку напитка, названного в его честь, в красный сургуч, наносить эксклюзивный номер и презентовать ее гостям.

Напомним, открытие завода «БашБиоСпирт» войдет в программу первого международного алкогольного форума «Высший градус», который пройдет в Башкирии 21 и 22 октября. Форум «Высший Градус» задуман стать главной площадкой алкогольной индустрии формата B2G. Мероприятия обширной деловой программы пройдут в пространстве конгресс-холла «Торатау».

Свое участие в работе форума подтвердили представители Российского экспортного центра, Роскачества, ведущие производители, импортеры и дистрибьюторы отрасли, федеральные розничные сети, российские и иностранные эксперты, журналисты.

Генеральный партнер форума - АО «Башспирт». Медиапартнером форума выступает холдинг 1MI, в состав которого входит издание Mkset.ru.

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