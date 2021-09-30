Как в Башкирии отпразднуют 225-летие с момента основания алкогольного производства

Как следует из исторических документов, 225 лет назад дворянин Сергей Левашов открыл первую в Стерлитамаке винокурню и дал старт алкогольному производству в Башкирии. В его честь «Башспирт» разработали эксклюзивный напиток в ограниченной серии — всего 1000 бутылок. Каждая бутылка будет иметь свой номер.