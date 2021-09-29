Председателем нового созыва Горсовета Уфы избран директор фирмы-застройщика Забелья

На первом заседании нового состава Горсовета Уфы председателем совета избрали Марата Васимова. За его кандидатуру на пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали.
Марат Васимов родился в деревне Ялангачево Балтачевского района Башкирии. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-строитель». В 2005–2010 годах возглавлял ООО «Генподрядная фирма „Монолит“ ОАО КПД». В 2010 году возглавил ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». В 2016 году получил назначение заместителем директора треста КПД. В 2019 году Васимов возглавил предприятие-застройщик МУП ИСК Уфы. В настоящее время занимает должность гендиректора компании-застройщика «СЗ ИСК г. Уфы», которая занимается развитием Забелья.
Ранее мэр Уфы Сергей Греков отмечал, что крупные застройщики в новый состав Горсовета Уфы не вошли, а в новом составе будут «соратники» власти. Он отмечал, что «такого влияния застройщиков, как это было раньше, уже не будет».
Напомним, что наибольшее количество мандатов по результатам выборов получила партия «Единая Росси» — 26. Отмечается, что выборы в Горсовет Уфы проводились по 18 одномандатным избирательным округам и единому городскому избирательному округу.
Сообщается, что по результатам выборов места в Горсовете Уфы распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 26 мандатов, ЛДПР и КПРФ — 3, «Зеленые» — 1 мандат. Также в совет вошли три самовыдвиженца.