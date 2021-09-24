«Как раньше уже не будет»: мэр Уфы оценил новый состав Горсовета Уфы V созыва

— Я думаю, что состав будет многообразный и именно такого влияния застройщиков, как это было раньше, уже не будет. Застройщик — это, наверное, самая мирная профессия. И когда есть элементы вседозволенности, он делает так, как ему выгодно, может даже в ущерб городу и жителям. Если ему ставить правильные правила, то однозначно это самая мирная профессия. Мы видим, что в последнее время рождаются очень интересные проекты в жилищном строительстве, которыми мы гордимся, — пояснил свою позицию мэр Уфы.