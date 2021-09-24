«Как раньше уже не будет»: мэр Уфы оценил новый состав Горсовета Уфы V созыва

«Как раньше уже не будет»: мэр Уфы оценил новый состав Горсовета Уфы V созыва
«Как раньше уже не будет»: мэр Уфы оценил новый состав Горсовета Уфы V созыва
Сегодня, 14:15ПолитикаВалерия Панаева
На встрече с журналистами 24 сентября Греков отметил, что крупные застройщики в новый состав Горсовета Уфы не вошли.

Сергей Греков отметил, что состав Горсовета «значительно изменился», а в новый состав вошли «соратники» власти.

— Я думаю, что состав будет многообразный и именно такого влияния застройщиков, как это было раньше, уже не будет. Застройщик — это, наверное, самая мирная профессия. И когда есть элементы вседозволенности, он делает так, как ему выгодно, может даже в ущерб городу и жителям. Если ему ставить правильные правила, то однозначно это самая мирная профессия. Мы видим, что в последнее время рождаются очень интересные проекты в жилищном строительстве, которыми мы гордимся, — пояснил свою позицию мэр Уфы.

По результатом выборов партия «Единая Россия» получила в городском Совете 26 мандатов, ЛДПР – 3 мандата, КПРФ – 3 мандата, партия «Зеленые» – 1 мандат. Кроме того, в состав V созыва Совета городского округа город Уфа вошли 3 самовыдвиженца. Сам Сергей Греков заявил, что продолжит быть мэром города, и передал свой мандат председателю морского собрания Башкирии Юлаю Муратову.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы