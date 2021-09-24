Стало известно, кто вошел в состав Горсовета Уфы V созыва

На сайте Горсовета Уфы были подведены итоги выборов депутатов Совета городского округа город Уфа V созыва. Так, наибольшее количество мандатов по результатам выборов получила партия «Единая Росси» — 26. Отмечается, что выборы в Горсовет Уфы проводились по 18 одномандатным избирательным округам и единому городскому избирательному округу.
По одномандатным избирательным округам Горсовет Уфы V созыва от партии «Единая Россия» вошли 13 человек:
Васимов Марат Васфиевич
Бубличенко Сергей Анатольевич
Баулин Олег Александрович
Кандаров Ирек Вилевич
Николаева Ирина Евгеньевна
Васильев Павел Юрьевич
Гагин Валериан Валентинович
Хромец Артур Леонидович
Гадеев Тимур Лерунович
Зубаиров Айдар Сабирович
Остапчук Эдуард Владимирович
Якин Вячеслав Гурьевич
Борисов Андрей Евгеньевич.
Среди вошедших в Горсовет также отмечены и самовыдвиженцы:
Хазигалеев Артур Валерьевич
Файзрахманов Ильдар Радикович
Марач Иосиф Михайлович.
Далее идут: Дегтев Александр Анатольевич от партии «Зеленые» и Романов Николай Вальтерович от КПРФ.
По единому избирательному округу в состав V созыва Совета городского округа город Уфа вошли:
Греков Сергей Николаевич, который, к слову, уже отказался от своего мандата в пользу председателя морского собрания Башкирии Юлая Муратова.
Шаммазов Айрат Мингазович
Сухарева Ирина Равильевна
Егоров Андрей Владимирович
Шайнуров Артур Альбертович
Сухарев Иван Константинович
Рудаков Юрий Аркадьевич
Акчулпанова Эльза Тимербаевна
Слепнев Алексей Евгеньевич
Дубовский Анатолий Николаевич
Лютов Оскар Вячеславович
Кинзикеев Руслан Усманович
Тимиров Марат Альтафович
Силин Алексей Владимирович
Мельников Александр Геннадьевич
Зайнуллин Руслан Флюрович
Чащевая Оксана Викторовна
Мукаев Рустам Ильдарович.
Сообщается, что по результатам выборов места в Горсовете Уфы распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 26 мандатов, ЛДПР и КПРФ — 3, «Зеленые» — 1 мандат. Также в совет вошли и 3 самовыдвиженца.
Напомним, что выборы проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября, по итогам которых большее количество голосов было отдано «Единой России» — 66,19%, далее идет ЛДПР — 14,21%, а замыкает тройку КПРФ — 13,44%. Отмечается, что «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия — Патриоты — За праву» не были допущены к распределению мандатов.