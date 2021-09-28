В Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20%, а внебольничной пневмонией на 25%

Пока мы наблюдаем рост, коронавирусная инфекция это тоже респираторная инфекция. Обычно спад происходит к концу ноября, но по коронавирусной инфекции трудно прогнозировать, все зависит от нас. Как мы будем соблюдать противоэпидемические меры, масочный режим, личную гигиену и дезинфекционный режим.Галина Пермина