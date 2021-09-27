В Уфимском районе временно закроют движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал»

Стало известно о том, что в эту пятницу, 1 октября участок федеральной трассы М-5 «Урал», расположенный на 1449 километре дороги будет на непродолжительные промежутки времени закрыт для всех видов автомобильного транспорта.
Так, движение на участке остановится в пятницу 1 октября с 00:00 до 00:40 в сторону Самары. В сторону Уфы движение будет закрыто с 03:00 до 03:40. Водители могут столкнуться с временными неудобствами по причине монтажа конструкций пролетного строения пешеходного перехода.
Однако на то время, когда движение на участке будет закрыто, легковые машины, которые двигаются в сторону Уфы смогут проследовать через деревню Уптино, по объездной дороге.
Федеральное казенное учреждение Упрдор «Приуралье» просит водителей учитывать информацию об ограничении движения при планировании своих поездок и приносит извинения за временные неудобства.
Напомним историю о надземном пешеходном переходе, которая имело место быть в 2018 году. ЧП произошло утром 17 июня, на трассе «Уфа-Аэропорт», возле останови «Озерная» водитель самосвала одной из частных подрядных организаций города, выполнив разгрузочные работы, не удостоверился, что кузов опущен, и поехал по трассе, зацепив на ходу надземный пешеходный переход.
Сам переход тогда не получил серьезных повреждений, но городская администрация обратилась к подрядчикам с просьбой подробно инструктировать своих работников, для того, чтобы впредь не допускать подобных эксцессов.