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В Финляндии не хватает медиков и сотрудников социального обеспечения

27 сентября 2021, 15:23
Фото: pxhere.com
Правительство Финляндии пожаловалось на острую нехватку кадров в системе здравоохранения и в сфере соцобеспечения.

Как сообщают корреспонденты информационного портала RT, численность профессий, которые страдают от нехватки рук, в настоящее время достигла в Финляндии допандемийного уровня.

По официальным данным финского Минтруда и экономики, в стране наблюдается сейчас дефицит высококвалифицированных медсестер, терапевтов и стоматологов, а также других профильных докторов.

Кроме того, власти Финляндии фиксируют нехватку воспитателей детсадов, психологов и логопедов.

Национальный институт здравоохранения проинформировал ранее о старте уже четвертой по счету волны коронавирусной инфекции в Финляндии. Страна оказалась в ситуации, которая сложилась на данный момент и в подавляющем большинстве европейских регионов.

Из комментариев официального представителя института Мики Салминена следует, что численность новых случаев заболевания COVID-19 растет в Финляндии ежесуточно.

По словам эксперта, инфекция сейчас стремительно распространяется среди граждан, не прошедших вакцинацию. Мика Салминен убежден, что меры ограничительного характера в связи с пандемией в Финляндии срочно необходимо ужесточать.

#Новости#Марина Колодкина#В мире
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