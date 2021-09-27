«Уфаводоканал» потратит на доставку квитанций и учет платежей 279 миллионов рублей

Данные услуги подрядчик должен будет оказывать в период, который стартует сразу после заключения с ним договора до конца октября 2024 года. Подрядчику предстоит следующий функционал: ведение базы данных потребителей услуг, рассчитывать и начислять платежи за ХВС, вести учет оплат. также подрядчику предстоит формировать, печатать, конвертировать квитанции. Ему же нужно будет доставить квитанции до потребителей услуги и передавать актуальную базу данных заказчику. Требования к потенциальному исполнителю включают в себя и наличие офиса в каждом из районов города.