Глава Башкирии сообщил о скором появлении первого электробуса на уфимских маршрутах

Он сообщил о существующей договоренности с руководством АО «КАМАЗ» о запуске первого электробуса в Уфе. Нововведение нацелено на подсчет затраты и прибыль от нововведения. Подчеркнул он и важность мнения жителей Уфы по поводу этого нововведения. Озвучил он и до боли знакомую все пользователям общественного транспорта в Уфе информацию – качественное оказание транспортных услуг становятся критически важным для жителей.