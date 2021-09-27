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Глава Башкирии сообщил о скором появлении первого электробуса на уфимских маршрутах

27 сентября 2021, 15:13
Фото: 1mediainvest
Электробус, который будет курсировать по улицам столицы будет произведен на заводе «НЕФАЗ».

Новость о пополнении республиканского автопарка электробусом Радий Хабиров озвучил сегодня, 27 сентября на пленарном заседании VI международного форума «Транспорт Урала». Однако по какому именно маршруту он будет двигаться пока неизвестно.

Он сообщил о существующей договоренности с руководством АО «КАМАЗ» о запуске первого электробуса в Уфе. Нововведение нацелено на подсчет затраты и прибыль от нововведения. Подчеркнул он и важность мнения жителей Уфы по поводу этого нововведения. Озвучил он и до боли знакомую все пользователям общественного транспорта в Уфе информацию – качественное оказание транспортных услуг становятся критически важным для жителей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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