Британия нашла способ обойти топливный кризис

Как сообщает iz.ru, закон касается обмена важнейшей информацией между нефтеперерабатывающими предприятиями. Теперь это допускается для более эффективного взаимодействия, чтобы все сбои были сведены к минимуму.
Власти также отметили, что данная мера расставит приоритеты в плане поставок топлива в наиболее нуждающиеся районы Великобритании. Кроме того, к работе по доставке бензина может быть привлечена армия.
23 сентября в стране были закрыты десятки АЗС из-за сложностей с поставками топлива. Из-за паники топливо стали массово скупать, образовались пробки и очереди. Сообщалось, что 75% независимых торговых точек пусты, а остальные «частично пусты и скоро иссякнут».