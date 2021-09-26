ПФР напомнил о праве на выплаты по уходу за пожилыми людьми

Оформить компенсационную выплату по уходу можно без фактического визита в Пенсионный фонд, заявление можно подать в электронном виде, при этом документы должны оформить как тот, кто ухаживает, так и тот, за кем ухаживают. Предоставлять справки, подтверждающие факт отсутствия работы или пособия по безработице, не нужно. Все сведения ПФР запрашивает самостоятельно.