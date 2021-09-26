ПФР напомнил о праве на выплаты по уходу за пожилыми людьми

Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, могут рассчитывать на денежную компенсацию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное отделение ПФР.
Компенсация назначается с месяца обращения в клиентскую службу ПФР. Выплаты производятся пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.
Тому, кто ухаживает за пенсионером, начисляются пенсионные коэффициенты, а период ухода включается в стаж. При этом он не должен официально работать, получать пенсию, социальные доплаты, не получать пособие по безработице.
Оформить компенсационную выплату по уходу можно без фактического визита в Пенсионный фонд, заявление можно подать в электронном виде, при этом документы должны оформить как тот, кто ухаживает, так и тот, за кем ухаживают. Предоставлять справки, подтверждающие факт отсутствия работы или пособия по безработице, не нужно. Все сведения ПФР запрашивает самостоятельно.