Власти Уфы заявили, что по вопросам отопления поступает около 200 обращений в день

Греков рассказал о том, что сегодня в УГЗ ежедневно поступают около 2000 звонков. Чиновник сообщил, что пока будет работать штабной телефон, куда и будут поступать звонки горожан по отоплению и по уборке снега (в дальнейшем), но выразил надежду на то, что в скором времени появится единый телефон, который будет отвечать на все вопросы уфимцев.