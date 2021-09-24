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В Уфе тепло подано во все медицинские и образовательные учреждения

24 сентября 2021, 03:50
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за поступающих жалоб было проверено 13 объектов.

В Уфе отопительный сезон для образовательных и медицинских учреждений, а также для организаций социально-культурной сферы стартовал 16 сентября. Однако жалобы на то, что в зданиях школ и детсадов до сих пор холодно все равно поступали. Так, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов сообщил, что по данному случаю была проведена проверка 13 объектов, в ходе которой была обнаружена «завоздушенность».

— После стравливания воздуха здания прогрелись. На сегодня вопросов по отоплению социальных объектов нет, — заявляет Аскар Батталов.

Ранее мы писали, что дата, когда тепло начнет поступать в жилые дома остается неизвестной. Раннее включение отопления было отложено по рекомендации Радия Хабирова, в частности, он посоветовал жителям потерпеть без отопления до реальных холодов и надеть «носочки потеплее». Аргументировал глава региона это тем, что из-за нескольких отапливаемых дней в месяце к жителям придут платежки за весь сентябрь. Между тем сами жители выражают свое недовольство под каждой публикацией Хабирова в социальных сетях.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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