Жители Башкирии атаковали соцсети Хабирова после совета «надеть носочки потеплее»

Жители Башкирии атаковали соцсети Хабирова после совета «надеть носочки потеплее»
Жители Башкирии атаковали соцсети Хабирова после совета «надеть носочки потеплее»
Сегодня, 11:20ОбществоВалерия Панаева
После того, как глава Башкирии посоветовал людям потерпеть без отопления до реальных холодов и надеть «носочки потеплее», под каждым новым постом на его странице жители пишут гневные комментарии и просят главу включить отопление в домах.

В понедельник, 20 сентября, на еженедельной оперативке глава Башкирии Радий Хабиров высказался о раннем включении отопления в многоквартирных домах по всей республике. Он поручил чиновникам узнать у самих жильцов, стоит ли включать отопление в сентябре, учитывая, что теплая погода до конца месяца еще будет, а Башкирию ожидает «бабье лето».

Хабиров аргументировал отказ от подачи отопления тем, что из-за нескольких отапливаемых дней в месяце к жителям придут платежки за весь сентябрь, и тогда они чиновников «на вилы поднимут».

— Ну, немножко, может, оделся, форточку и окно открывать не надо. <…> Лишнего не надо — люди и так измучены этими платежками. Если люди не хотят, значит, не надо включать. В конце концов, дома потеплее носочки надел и походил три-четыре дня, — посоветовал Хабиров.

Буквально с этого же дня соцсети главы Башкирии атаковали разозленные жители. Под каждым постом Хабирова во «Вконтакте» они стали требовать включения отопления в их домах. Причем писать гневные сообщения в адрес властей стали из самых разных уголков республики.

— Дайте уже отопление!!! Детей уже по второму кругу лечу!!! Хватит издеваться над людьми!!! , — возмущается уфимка Светлана Т.

— Когда дадут отопление в квартиры?! Дети болеют, пол ледяной, сколько процентов детей должно заболеть, чтоб отопление включили? Неужели вы думаете, что лекарства и здоровье детей стоит дешевле, чем заплатить за отопление, малышам не объяснить, что нужно ходить в тройных носках, ночами не сплю, укрываю детей, — откровенно признается жительница Стерлитамака Елена К.

— Загнали людей угол — либо терпите, либо платите за целый месяц. Почему мы должны мерзнуть от холода до октября, чтобы не платить за сентябрь? Почему нельзя дать отопление, условно скажем, с 22 сентября и оплатить лишь 8 дней? Повышение температуры на улице в течение нескольких дней бабьего лета никак не сказывается на повышении температуры в квартирах. У меня просто нет уже слов, — высказалась уфимка Олеся Н.

— Вы в своём уме? Носочки надеть предлагаете! У меня обогреватель уже две недели стоит, дома холодно, сыро, маленький ребёнок! В итоге за свет в этом месяце 1200!!! Включите отопление! , — негодует Алена Ш.

— Радий Фаритович! Ну сколько можно! Мы как милостыню выпрашиваем тепло в наши квартиры в г. Уфа. Нам же платить за тепло, не Вам. Ледяной холод в квартирах! , — пишет Ляйсан В.

— Лучше заплатить за отопление, чем спонсировать аптеки, скупая лекарства и мучая организм! Из ванны выходить страшно-холод, окно открыть-холод. У нас двое маленьких детей, они заболели, — просит дать отопления жительница Ишимбая Таисия А.

К слову, под этими и похожими на эти сообщениями чиновники отвечают одинаково — мол, начало отопительного сезона зависит от погодных условий и начинается в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 ºС на протяжении пяти суток подряд.

— Тем домам, в которых установлены общедомовые приборы учета тепла, начисления за тепло производятся исходя из их показаний (сколько тепла потребили за столько и заплатили). Тем домам, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета тепла, начисления производятся по нормативу. Действительно, если отопление подается в сеть не с начала месяца — за расчетный период берется весь месяц и домам, не оборудованным общедомовым прибором учета тепла, начисления за коммунальную услугу «отопление» производятся по нормативу, согласно тарифам, утвержденным Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам, равными платежами в течение 8 месяцев. Таким образом, если начисления за тепло выставлены в сентябре, то последним месяцем начислений будет апрель (независимо от того, когда будет отключено отопление). Вышеназванный нормативный правовой акт принят Правительством Российской Федерации и распространяет свое действие на территории всей России, — сообщил Антон Аристархов, официальный представитель Министерства ЖКХ РБ.

Примечательно, что год назад Радий Хабиров отмечал, что тогда отопление давали в республике в связи с резким похолоданием, причем в некоторых районах и городах это сделали не так уж и быстро.

— Если мы будем неорганизованно подключать тепло, люди будут мерзнуть, болеть, подхватывать грипп и другие заболевания, — заявил глава Башкирии на оперативном совещании 3 августа 2020 года.

Почему жалобы людей на болезни от холода уже не беспокоят властей в этом году, неясно. Остается надеяться, что отопительный сезон начнется без форс-мажоров и неожиданных для ответственных за это чиновников теплоаварий.

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