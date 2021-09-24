В Башкирии на ремонт четырех дорог будет направлено более 296 миллионов рублей

На сайте госзакупок размещена информация о четырех аукционах, предметом которых является отбор подрядчика на ремонт дорог в трех районах региона. Отбирать подрядчиков Управление дорожного хозяйства будет уже 6 октября на четырех аукционах. Длина подлежащих ремонту дорог – почти 14 километров, а именно 13,8.
В среднем длина участка каждой из четырех дорог, которые мы перечислим далее составил от 4,3 до 5 километров. Отмечается, что заказчику нужны гарантии. Пятилетняя гарантия необходима на нижний слой покрытия, четырехлетнюю требуют заказчики на верхний слой, понадобится гарантия и на обочины – скором 2 года.
Начальная, она же максимальная стоимость четырех контрактов составит 296,6 миллионов рублей. О каждом из них по порядку. Ремонт дороги Уфа-Инзер-Белорецк предполагает затраты в 68 миллионов рублей. Дорога Булгаково-Бузовьязы должен обойтись в 70 миллионов рублей. Стоимость ремонта дороги Дмитриевка-Кушнаренково в Кушнаренковском же районе республики предполагает траты в размере 63,5 миллионов рублей Четвертая дорога Благовещенск-Павловка в Благовещенском районе Башкирии требует 95,1 миллиона рублей.
Вышеуказанные затраты будут профинансированы из бюджета Башкирии. Ремонт трасс будет осуществлен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы по ремонту дорог Уфа-Инзер-Белорецк и Дмитриевка-Кушнаренково необходимо провести с 1 января до 15 сентября 2022 года Две дороги, Булгаково-Бузовьязы и Благовещенск-Павловка планируют ремонтировать в аналогичный вышеуказанному периоду 2023 года.
Напомним о том, что 16 сентября 2021 года стало известно о том, что Башкирия получит 178 миллионов рублей на ремонт дорог из резервного фонда. На 178 миллионов запланировано отремонтировать 14 дорог по Башкирии. Дороги в это число входят и муниципального и регионального значения.
Выделил на эти цели средства резервный фонд по распоряжению Российского правительства. Отметим, что в списке этих дорог находятся и участки трасс федерального значения, М-5 и М-7. Общая протяженность дорог, которые будут отремонтированы составит 22,5 километров.
Сентябрь стал весьма щедрым в плане выделения средств на ремонт дорог. Так, в начале месяца на ремонт дорог внутри региона выделили 64,8 миллиона рублей. Данная информация также появилась на сайте госзакупок, сообщалось, что ремонт будет осуществляться на участке автодороги Уфа-Чишмы, а именно дорогу Березовка-Нижегородка.
Вышеуказанные работы затронут улицы села Нижегородка: Дружбы, Южная, Центральная, Садовая, Вишневая и Низамутдинова.Приступить к работам подрядчикам 1 апреля 2022 года, а завершить их необходимо к 1 сентября следующего года.