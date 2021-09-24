В Башкирии на ремонт четырех дорог будет направлено более 296 миллионов рублей

Напомним о том, что 16 сентября 2021 года стало известно о том, что Башкирия получит 178 миллионов рублей на ремонт дорог из резервного фонда. На 178 миллионов запланировано отремонтировать 14 дорог по Башкирии. Дороги в это число входят и муниципального и регионального значения.