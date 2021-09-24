Татьяна Минеева стала модератором круглого стола в рамках AlumForum 2021

Модераторами мероприятия выступили столичный уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева и омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, член координационного совета Неверов Ильдар.
Организаторами форума выступили Алюминиевая ассоциация, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов. AlumForum 2021 стал частью программы Года архитектуры и градостроительства в СНГ. Круглый стол проходил при поддержке московских властей и общероссийской общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы частных несырьевых компаний. Об этом сообщает gorod55.ru.
Московский бизнес-омбудсмен рассказала, что в настоящее время идет работа над созданием информационного канала для предпринимателей Москвы, где будут обсуждаться вопросы нарушения прав предпринимателей в области соблюдения экологического законодательства.
Собравшиеся, среди которых был Павел Пенкин, бизнесмен, общественный деятель Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами и старший партнер антикризисной группы компаний «Рыков и партнёры», поговорили также о расширенной ответственности производителей (РОП) с позиций власти и бизнеса, а также оценили рост спроса на товары, в состав которых входит алюминий, в случае внедрения нового формата РОП. А деятельность компаний по переработке алюминиевых отходов стала темой для отдельного обсуждения. Дело в том, что алюминиевая упаковка сегодня чрезвычайно популярна во всем мире, но срок разложения алюминиевой банки составляет примерно пятьсот лет, поэтому крайне важно наладить вторичную переработку тары из алюминия. В данном контексте огромным плюсом является возможность переработки алюминия неограниченное количество раз.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил решить вопрос по запуску механизмов РОП. Предполагается, что компании, использующие алюминиевую тару, будут платить экосбор, либо сами займутся ее утилизацией. Средства, которые будут собраны в рамках экосбора, планируется направить на строительство заводов по переработке отходов, которые, в свою очередь, станут новыми налогоплательщиками. По мнению аналитиков, экосбор может ежегодно приносить федеральному бюджету порядка 42 млрд рублей. Однако эксперты уверены, что для ускорения процесса запуска необходимо организовать обмен практиками и опытом. Также один из участников круглого стола заявил, что необходимо вовлечь в процесс раздельного сбора мусора как можно больше граждан. По его словам, в Европе аналогичный процесс занял около сорока лет.