Учалинский ГОК построит фельдшерско-акушерский пункт и детскую площадку

Новая спортивная игровая площадка будет обустроена по ул. Центральная на месте, где уже имеются детские горки. В дополнение к ним здесь появятся новые игровые элементы, беговая дорожка, мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола. Всего на строительство ФАПа и спортивной площадки планируется направить порядка 15 млн. рублей.