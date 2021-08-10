На Учалинском ГОКе решили сформировать профориентационную площадку в детском лагере

В детском оздоровительном лагере «Калкан», который действует от Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) открылась профориентационная площадка, которая помогает познакомить ребят с жизнью на комбинате.

Для этого работники Учалинского ГОКа собрали в одном из ангаров макеты нескольких производственных объектов предприятия. Таким образом, двигаясь по профориентационной площадке, дети не только узнают, где и каким образом добывают и перерабатывают руду, но и могут попытаться самостоятельно управлять моделями экскаватора или шахтного погрузчика, заполнять горной массой игрушечные самосвалы и направлять их на рудные склады по технологической дороге карьера. Фото: ugok.ru Фото: ugok.ru - Отличная задумка была прекрасно воплощена в реальность. Специально для детей здесь визуализированы основные производственные процессы комбината. Примечательно, что наибольший интерес у юных экскурсантов вызывает флотация: они своими глазами видят, как образуются пузырьки, усваивают, как на них закрепляются минералы и как в итоге из них получается готовый концентрат, - посвятил в особенности проекта главный обогатитель АО «Учалинский ГОК» Вячеслав Закопайло, непосредственно принимавший участие в создании мини-парка по профориентации. Фото: ugok.ru Фото: ugok.ru С целью наглядной демонстрации обогатительного процесса на профориентационной площадке установили лабораторное оборудование - дробильную установку и флотационную машину. Ребятам показывают, до какой фракции дробится руда, объясняют, как она истирается стальными шарами в мельницах и что с ней случается дальше, во флотомашинах. После того, как ребята «получают» готовый концентрат в фильтровально-сушильном отделении, их знакомят с работой очистных сооружений промышленных сточных вод и комплексом пастового сгущения хвостов обогащения. Таким образом финальная локация дает представление об экологической деятельности комбината. Фото: ugok.ru Открытию профориентационной площадки предшествовала большая организационная работа, в которой принимали активное участие специалисты цехов и подразделений Учалинского ГОКа и Учалинского колледжа горной промышленности. В течение нескольких месяцев формировалась концепция площадки, подбиралось оборудование и макеты. В будущем профориентационная площадка будет совершенствоваться – на ней добавятся экраны для демонстрации видеороликов, помогающих более полно погрузиться в производственную деятельность предприятия.

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