Минеева направила в мэрию Москвы предложения о налоговых льготах для бьюти-индустрии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева отметила, что работающие предложения можно получить на встречах с бизнесменами, что называется, из первых рук. Участники бьюти-индустрии, фитнеса и отрасли спа считают, что общей проблемой является нелегальное оказание медицинских услуг без лицензии, тем более что это носит массовый характер. Кроме того, нередко подобные услуги оказываются людьми без соответствующего образования и с применением контрабандной или контрафактной медицинской продукции. По словам Минеевой, с этим можно бороться только объединенными усилиями. Также в письме идет речь о важности отмены ряда условий для оформления на работу самозанятых.