Эксперты НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России

На получение таких потребительских кредитов могут рассчитывать в России только лица с высоким ПКР — от 650 баллов. Средний ПКР заемщика по потребкредитам составил в предыдущем месяце 628 баллов. Показатель упал на шесть баллов за год, резюмировал директор по маркетингу НБКИ.