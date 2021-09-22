В Уфе повысят стоимость проезда на популярном маршруте №272

Пресс-служба городской администрации сообщила важную для многих уфимцев новость. С 14 октября в Уфе изменится, а точнее возрастет, стоимость проезда на одном из популярнейших маршрутов № 272, который соединяет Уфимский ДОК и Телецентр. Такое решение принял индивидуальный предприниматель, который владеет автобусами, которые осуществляют перевозку по данному маршруту.
В пресс-службе уточняют, что изменение тарифа коснется только тех, кто предпочитает оплачивать проезд картой «Алга». Теперь при оплате вышеуказанным средством стоимость проезда составит 25 рублей. Остальных способов оплаты проезда никакие изменения не коснутся.
Напомним, некоторые городские маршруты в этом году уже повышали стоимость проезда. И маршрут № 272 был в их числе. Так с 22 апреля 2021 года стоимость автобусах № 272 по карте «Алга» составляла 23 рубля, при оплате наличными или банковской картой – 25 рублей.
Транспортная реформа в Башкирии проводится в 2018 года. Ключевое нововведение заключалось в создании транспортной карты «Алга», которая в последствии и стала камнем преткновения. Многие пассажиры, как и водители, принципиально игнорируют нововведение. Водители объясняли это тем, что оплата проезда транспортной картой доходит до них спустя несколько месяцев, и то не всегда. Жители Уфы неоднократно делились фотографиями объявлений в автобусах, где некоторые водители просят, а некоторые настаивают на оплате наличными или же банковским переводом на карту водителя или же аффилированного с ним лица.
Некоторые водители делали вид, что терминал вышел из строя или же разрядился, с целью получить заветную оплату наличными или онлайн. Были и вопиющие случаи, а точнее скандалы, когда водители высаживали пассажиров с транспортной картой, кричали о том, что не повезут пассажиров, которые планируют расплатиться картой Алга.
К примеру в начале сентября Mkset сообщал о том, что в одном из уфимских автобусов появилось суровое объявления для пассажиров. Водители рекомендуют уфимцам оплачивать проезд либо наличными, либо онлайн переводом, а в случае неповиновения им придется «ждать часами автобус на остановке, опаздывать на работу и учебу».