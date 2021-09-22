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В Уфе ограничат движение на участке улицы Рудольфа Нуреева из-за ремонтных работ

22 сентября 2021, 07:02
Фото: 1mediainvest
Городская администрация предупреждает уфимцев и гостей столицы о временных неудобствах.

Пресс-служба городской мэрии сообщает о том, что из-за проведения ООО БашРТС ремонтных работ по подключению к теплу объектов капстроительства в городском районе Глумилино, будет временно ограничено движение на участке улицы Рудольфа Нуреева.

Сообщается, что движение автомобильного транспорта ограничат от перекрестка улиц Рудольфа Нуреева и Энтузиастов до строящегося дома №3. Закроют участок на период с 25 сентября по 10 октября 2021 года.

Стороны улицы будут перекрываться поочередно. Четная сторона будет недоступна машинам с полуночи 25 сентября до 5 часов утра 2 октября. Нечетную сторону улицы ремонтные работы настигнут с 5 часов утра 2 октября и до 5 утра 10 октября.

ООО БашРТС приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и просит заблаговременно планировать маршруты передвижения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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