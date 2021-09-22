В Уфе ограничат движение на участке улицы Рудольфа Нуреева из-за ремонтных работ

Пресс-служба городской мэрии сообщает о том, что из-за проведения ООО БашРТС ремонтных работ по подключению к теплу объектов капстроительства в городском районе Глумилино, будет временно ограничено движение на участке улицы Рудольфа Нуреева.
Сообщается, что движение автомобильного транспорта ограничат от перекрестка улиц Рудольфа Нуреева и Энтузиастов до строящегося дома №3. Закроют участок на период с 25 сентября по 10 октября 2021 года.
Стороны улицы будут перекрываться поочередно. Четная сторона будет недоступна машинам с полуночи 25 сентября до 5 часов утра 2 октября. Нечетную сторону улицы ремонтные работы настигнут с 5 часов утра 2 октября и до 5 утра 10 октября.
ООО БашРТС приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и просит заблаговременно планировать маршруты передвижения.