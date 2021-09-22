В Уфе до конца октября будет перекрыт участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной

О том, что участок бульвара Хадии Давлетшиной, протяженностью 270 метров закроется для автомобильного транспорта уже завтра, 23 сентября, сообщили в городской мэрии. Этот отрезок бульвара расположен между улицей Комсомольской и улицей Заводской. Движение будет ограничено на срок больше месяца, вновь открыть участок бульвара обещают 29 октября.