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Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился

17 сентября 2021, 10:02
Фото: соцсети Радика Юльякшина
Свадебная фотография появилась на странице артиста и его возлюбленной в социальной сети.

Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей в январе прочитал никах, а сегодня официально зарегистрировал отношения с Инзилей Фатхутдиновой, такой вывод можно сделать из публикаций молодоженов в социальных сетях.

И если никах Элвина Грея и его избранница читали в Казани, официальный гражданский брак певец башкирской и татарской эстрады заключили в Уфе, о чем свидетельствует геометки в постах.

Сейчас подписчики активно поздравляют артиста и его новоиспеченную супругу с радостным событием.

#Новости#Ирина Деревянчук#Культура
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