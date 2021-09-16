Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе

Так на сегодняшний день выполнена уже почти треть работ – 30%. Строителями установлено более половины опор эстакады, а именно 38 из 66. Уложено и 110 балок будущего моста. Рассказал Радий Хабиров и о том, что в проекте предусмотрены несколько съездов: Федоровка-Шакша и съезд на трассу М5, также над Восточном выезде появятся и пересекающие магистраль путепроводы.