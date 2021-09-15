В Башкирии появится современный промышленный технопарк на базе «дочки» «КАМАЗа»

По словам Хабирова на территории предприятия есть пустующие корпуса, после их ремонта появится более 20 тысяч кв. м площадей для бизнеса. В тоже время якорным резидентом технопарка станет сам Туймазинский завод автобетоновозов, который запустит на площадке производство широкого ассортимента прицепной техники. Направление полностью переведут в Туймазы из Нефтекамска. По мнению Радия Хабирова другое дочернее предприятие холдингаl ПАО «НЕФАЗ», благодаря этому усилит производство автобусов.