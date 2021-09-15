В Башкирии инвесторам предложили проект ветровой электростанции за 425 миллионов

Ветровая электростанцию рассчитывают установить в Зилаирском районе Башкирии. Подчеркивается и то, что данный инвестпроект по установке многофункциональных альтернативных источников энергии будет являться экологичным и безопасным. Для того чтобы реализовать проект потребуется чуть меньше половины миллиарда рублей – 425,8 миллионов рублей.