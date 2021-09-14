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Сбербанк открыл новый кассово-инкассаторский центр в Стерлитамаке

14 сентября 2021, 08:19
Фото: sberbank.ru
В Стерлитамаке начал работу новый кассово-инкассаторский центр Сбербанка.

Торжественное открытие состоялось 11 сентября. В нем приняли участие председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, Радий Хабиров и глава города Стерлитамак Владимир Куликов.

Площадь нового кассово-инкассаторского центра превышает 2200 кв.м. Его инфраструктура включает в себя хранилище банковских ценностей, кассы для пересчёта и упаковки наличных денег, слитков и монет из драгоценных металлов, а также зону для спецавтомобилей инкассации. При максимальной нагрузке центр может принимать до 280 бригад инкассации в сутки и обслуживать множество различных точек — магазинов, сервисных предприятий, медицинских клиник, образовательных предприятий и других учреждений.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

При проектировании нового центра использованы передовые технологии кассово-инкассаторской деятельности. Они обеспечивают безопасность объекта и высокую производительность, в том числе ускоряют обслуживание банкоматной сети Сбербанка - крупнейшей в регионе.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:

Сбербанк является одним из крупнейших работодателей в республике. Это один из наших надёжных партнеров в экономике и социальной сфере. В таком большом регионе, как Башкортостан, где много сельского населения, Сбербанк бережно относится к сохранению и развитию сети своих офисов. За это вам большое спасибо. В Стерлитамаке вы построили замечательный новый кассово-инкассаторский центр, где будет трудиться 90 человек. Это отличный подарок жителям ко Дню города - одного из самых красивых и уютных в Башкортостане.

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