Как начать бизнес с нуля: Сбербанк провел на WorldSkills сессию о предпринимательстве

В мероприятии также принял участие Нияз Фазылов, председатель Госкомитета по предпринимательству Башкирии. Его выступление было посвящено господдержке молодежных предпринимательских инициатив. Ляйсан Николаева, председатель регионального отделения ОПОРА РОССИИ, рассказала участникам, как развить и масштабировать свою компанию через бизнес-сообщества. Регина Штягина, успешный уфимский предприниматель, владелица академии «PR и личного бренда», коммуникационного агентства R& R и благотворительного проекта Qosh (Кош), поделилась своей историей трансформации из профессиональной спортсменки в бизнесвумен. Победитель чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan Александр Леушин рассказал участникам свою историю успеха.