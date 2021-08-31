Как начать бизнес с нуля: Сбербанк провел на WorldSkills сессию о предпринимательстве

И.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов представил участникам форума бесплатную обучающую платформу для предпринимателей от Сбера и Google «Бизнес Класс», а также пообщался с аудиторией на тему непрерывного обучения в течении всей жизни и навыков, необходимых современному человеку.
Азамат Салихов, и. о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Самыми востребованными будут специальности, в которых человека трудно заменить алгоритмами. Это профессии, связанные с коммуникацией и междисциплинарной деятельностью».
В мероприятии также принял участие Нияз Фазылов, председатель Госкомитета по предпринимательству Башкирии. Его выступление было посвящено господдержке молодежных предпринимательских инициатив. Ляйсан Николаева, председатель регионального отделения ОПОРА РОССИИ, рассказала участникам, как развить и масштабировать свою компанию через бизнес-сообщества. Регина Штягина, успешный уфимский предприниматель, владелица академии «PR и личного бренда», коммуникационного агентства R& R и благотворительного проекта Qosh (Кош), поделилась своей историей трансформации из профессиональной спортсменки в бизнесвумен. Победитель чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan Александр Леушин рассказал участникам свою историю успеха.
После окончания официальной части мероприятия всех участников сессии, а также зрителей прямой трансляции ждал мастер-класс от эксперта программы «Бизнес класс» Владиславы Друтько на тему «Адаптивность».