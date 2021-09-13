«Нет приема»: уфимцы массово пожаловались на работу педиатров в поликлинике

Родители, дети которых прикреплены к детской поликлинике № 47 Демского района города Уфы не на шутку взволнованы возможными изменениями в работе единственной поликлиники. Так в приложении «К врачу» при попытке записаться появляется плашка, на которой сказано «Прием с 13.09.2021 до 17.09.2021 будет с 14:00 до 20:00», по словам родителей появляется данна плашка у большинства врачей. Больше всего в этой ситуации родителей интересует, будет ли осуществляться прием маленьких пациентов в первой половине дня, ведь запись к специалисту не поменяла своего времени, в отличии от самого графика работы доктора.