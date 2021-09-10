Власти Египта заявили о готовности оплатить госпитализацию туристов с ковидом

По словам аль-Анани, в прошлом году Египет потерял свыше 65% доходов от туристической отрасли. 2021 год оказался чуть лучше, и российские туристы стали важным источником доходов. Этим летом число российских граждан, прилетевших в Египет, оказалось в два раза больше, по сравнению с началом года.